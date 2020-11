C'è una vittima nell'incidente che si è verificato oggi alle 13 all'incrocio a Ponte Grande in via Casilina. Sul posto anche l'eliambulanza con cui uno dei feriti è stato trasportato in un ospedale più attrezzato per le cure del caso.

Lo scontro al vaglio dei carabinieri della locale stazione ha visto coinvolte due auto. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Il tratto di strada è chiuso al traffico veicolare.