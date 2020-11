189 nuovi positivi in provincia di Frosinone a fronte di 1631 tamponi effettuati. 6, invece, le vittime. Questi i dati riportati nel consueto bollettino diramato dalla Asl di Frosinone per fare il punto sull'andamento della pandemia in Ciociaria.

"In riferimento ai decessi - si legge nella nota - si comunica che si tratta di una donna di 98 anni ed un uomo di 83 anni residenti a Roma, un donna di 72 anni residente ad Alatri, un uomo di 82 anni residente a Supino, un uomo di 74 anni residente a Ferentino ed un uomo di 77 anni residente a Castrocielo".

Per quanto riguarda i decessi dell'82enne di Supino, del 74enne di Ferentino e del 77enne di Castrocielo ne abbiamo già dato notizia nella mattinata sulle pagine del nostro quotidiano. Le vittime, decedute ieri, sono state registrate ufficialmente dalla Asl nel bollettino di oggi.

La situazione nei singoli Comuni

Il maggior numero di casi si registra a Sora con +19, segue Frosinone con 14 nuovi contagi, 11 ad Alatri e 10 ad Anagni. 7 nuovi casi in altrettanti comuni: Ceccano, Ceprano e Veroli. E 6 a Cassino