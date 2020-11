Attraverso i propri canali social la sezione ceccanese dell'Avis sta rendendo note le prossime date delle donazioni di sangue. Riguardo al consueto calendario, si tornerà a effettuare la donazione nella sede di via del Boschetto il prossimo 19 dicembre.

Tuttavia, è stato condiviso un comunicato con il quale si annuncia la possibilità di una donazione straordinaria intermedia. Infatti, richieste pervenute ai volontari dell'Avis sono state numerosissime, al punto da far ipotizzare una nuova donazione precedente alla data di metà dicembre.

Come è noto, a causa della normativa per la limitazione dei contagi da Covid-19 è stato ridotto il numero di persone che possono partecipare a ogni sessione. Adesso, quindi, la palla passa alla Asl frusinate e qualora ci fosse la disponibilità di personale sanitario per organizzare una nuova raccolta di sangue, si procederà per consentire a tutti i donatori che si sono prenotati di effettuare l'importante gesto di solidarietà.

Come sempre, è possibile prenotarsi attraverso un semplice messaggio Whatsapp al numero 3287854848. Dopo il successo dell'ultima donazione, effettuata sabato 14 novembre, che ha consentito alla sezione ceccanese di raccogliere 24 sacche di sangue, grazie ad altrettanti donatori che hanno continuato così il cammino della solidarietà.

È stata una vera giornata di festa che ha ospitato, tra gli altri, il sindaco Roberto Caligiore il quale ha voluto manifestare tutto il suo apprezzamento per la lodevole iniziativa. Ma circa gli eventuali aggiornamenti del calendario delle donazioni, è possibile rimanere informati sulla pagina Facebook dell'Avis Ceccano.