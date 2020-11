Vanno avanti a pieno ritmo i lavori di restyling della città di Fiuggi. Molti i cantieri aperti e tante le opere da ultimare che riguardano le strade, i marciapiedi, l'arredo urbano e il verde pubblico.

L'amministrazione comunale, in un'ottica di trasparenza e puntualità dell'informazione, intende comunicare in anticipo i lavori che verranno effettuati nella Zona 1, ovvero Fiuggi città, in questa settimana che va dal 23 al 28 novembre.

«Avanzamento realizzazione marciapiedi via Armando Diaz (zona Monumento); completamento del primo tratto dei marciapiedi in via Verghetti tra oggi e domani fresatura e asfalto in via Diaz (dal Monumento fino all'altezza della BCL di Fiuggi Città, a Piazzale Statuti e piazzale del Monumento. Si tratta - sottolineano il sindaco Alioska Baccarini e l'assessore ai lavori pubblici Marco Fiorini - di alcuni lavori che con il tempo si sono resi necessari e che hanno l'obiettivo di far tornare a splendere Fiuggi Città anche da un punto di vista urbanistico».

«Auspichiamo che il tempo sia clemente e possiamo chiudere al più presto i cantieri, limitando i disagi ai nostri concittadini». In arrivo quindi un'altra settimana di importanti cantieri che stanno rivoluzionando in meglio l'aspetto urbano.