l È morto Giovanni Fiorini, figura storica del centro anziani di Veroli, ex presidente. Aveva 96 anni. I funerali oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Colleberardi.

La chiesa potrà contenere un massimo di 30 persone, per il rispetto delle normative anti-covid. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia, tra cui quello del centro anziani "Beata Maria Fortunata Viti".

In tanti ricordano Fiorini come una persona dal cuore grande, sempre disponibile e in prima linea per gli anziani.