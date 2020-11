Il fatidico sì alla Rocca Janula è ormai possibile e adesso ci sono pure le tariffe. Una scelta che non è alla portata di tutte le tasche, l'incantevole cornice del bastione medievale si aprirà solo per determinate cifre.

Le tariffe

Costi differenti in base alla residenza degli sposi: se entrambi, o almeno uno dei due è residente nel Comune di Cassino i costi variano da 300 euro per il matrimonio celebrato nei giorni feriali a 500 euro per il matrimonio celebrato nei giorni festivi. Diverso discorso se si viene da fuori e si è scelto di convolare a nozze alla Rocca. Se nessuno degli sposi è residente nel Comune di Cassino, infatti, i costi lievitano: 450 euro per il matrimonio celebrato nei giorni feriali e 650 euro per il matrimonio celebrato nei giorni festivi.

Le reazioni

Simona e Antonio, originari del Cassinate, avevano fatto un pensiero alla Rocca per un matrimonio da favola da celebrare, Covid permettendo, in primavera, ma con questi costi ci hanno ripensato. «È un luogo bellissimo, è vero, così come è vero che molte location hanno un costo importante, ma pagare 650 euro per sposarci alla Rocca Janula, dove poi non è possibile neanche fermarsi per un banchetto è un po' troppo per le nostre tasche».

E per le foto?

Le curiosità dei futuri sposi ora punta al book, su questo aspetto non è stata fatta chiarezza se ci sia possibilità di fare foto nella location o se, invece, ci sia un costo anche per questa alternativa, magari più a buon mercato. Uno scatto nella Rocca in abito bianco può ben valere un esborso di denaro, per qualcuno.