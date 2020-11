Ausonia celebra domani la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E installa una panchina rossa. Il Tavolo di Progettazione Sociale, avviato lo scorso anno dalla consigliera Anna Santamaria, ha realizzato un insieme di eventi. In paese sarà presente anche la consigliera regionale Sara Battisti, impegnata nella mozione per il contrasto della violenza di genere, delle discriminazioni basate sul sesso e per la valorizzazione delle competenze delle donne.

Mozione che è stata già adottata dal Consiglio Comunale di Ausonia. Tra le altre iniziative promosse dalla Battisti c'è "Cento volti di donna" che racconta, tramite un make-up di impatto, su cento donne rappresentanti del territorio, il dolore della violenza e l'importanza di denunciare. Un'iniziativa che vedrà il suo culmine sui canali social proprio nel giorno del 25 novembre, e alla quale ha partecipato anche il comune di Ausonia con il volto dell'assessore Stefania Pinchera. Lo svolgimento della manifestazione avverrà in forma statica e osservando le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Il Tavolo di progettazione, tra gli altri eventi, da anni realizza iniziative in favore dei minori per sottolineare l'importanza della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, proponendo momenti di riflessione, formazione e attività ludica. Quest'anno non potendo andare nelle classi, a causa dell'emergenza, in accordo con la dirigente scolastica, è stato proposto di far realizzare ai ragazzi tramite le insegnanti delle riflessioni sul tema della Gentilezza in tutti gli ambiti, al fine di realizzare degli slogan, degli elaborati che sono stati valutati dal tavolo e il più significativo è stato scelto per essere trascritto su una panchina rossa, la cui inaugurazione è prevista per il 25 novembre.

Tutti gli altri numerosi elaborati che meritano ugualmente visibilità e lustro saranno inserirli in un video o in opuscoli.

Nella giornata del 20 novembre il tavolo ha pubblicato sui canali social del Comune un video con tutti gli elaborati realizzati dai bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. Questa realtà del Tavolo è nata per volere e intuizione del precedente delegato alle politiche sociali Emanuel Stabile e sta proseguendo, sulla stessa linea grazie alla determinazione e professionalità di tutti i partecipanti con il coordinamento dell'attuale delegata alle politiche sociali Anna Santamaria.