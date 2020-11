La Misericordia di Monte San Giovanni Campano dona 800 mascherine chirurgiche alle famiglie in difficoltà. Per prenotarle bisogna chiamare al numero 3272215281 e ritirarle dal lunedì al venerdì nella nostra sede in via Ararsa nella frazione La Lucca dalle 17.30 alle 19. Fino ad esaurimento scorte. A darne notizia sulla pagina Facebook sono stati proprio i componenti dell'associazione in prima linea anche in questi mesi di emergenza Covid-19, con tante iniziative per dare una mano concreta soprattutto alle famiglie bisognose del territorio che stanno vivendo momenti non facili soprattutto in questo periodo.

Intanto domenica prossima nei locali dell'abbazia di Casamari, nel comune di Veroli, si terrà il corso di formazione Blsd adulto e pediatrico organizzato dalla Misericordia di Monte San Giovanni Campano: riconoscimento e gestione di uno stato di emergenza, manovre pratiche di primo soccorso, RCP acquisizione e conoscenza dei protocolli e linee guida. La durata del corso, al via alle 8.30, sarà di dieci ore circa. Dopo la valutazione finale sarà rilasciato l'attestato accreditato Ares 118 con costo aggiuntivo rilascio di crediti ECM. Il corso sarà svolto, ovviamente, rispettando tutte le norme di prevenzione per il Covid-19. I posti sono limitati. Per info e iscrizioni contattare l'associazione o inviare una mail all'indirizzo misericordiamsgc@libero.it