Diversi i dubbi dei residenti del centro, in particolare dell'area a ridosso del mercato ortofrutticolo di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, dove ogni giorno ci sono banchi con frutta e verdura. «Ci sono tante persone con la mascherina abbassata, naso e bocca scoperti, non è raro vedere i clienti stare gomito a gomito e toccare i prodotti - ha evidenziato la signora Anna, che abita a pochi metri dalle bancarelle -.

Non mi interessa che mettano le mani ovunque, se sta bene ai commercianti, però mi chiedo come mai non ci siano mai controlli. In tutte queste settimane non ne ho visti mai, eppure sono a casa quasi tutto il giorno perchè ho una certa età e ho paura di prendere il coronavirus. Ho provato a chiamare in Comune per chiedere a qualcuno di andare a controllare, ma mi è stato detto che non c'era personale a disposizione. E intanto ognuno fa quello che vuole».