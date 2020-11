«Guardiamo ai modelli femminili positivi. Anche realizzare le proprie aspirazioni è un modo per combattere la violenza». È il monito della sezione di Cassino della Fidapa Bpw Italy, presieduta da Anna Maria Cacciami, in occasione della Giornata Internazionale per il contrasto alla violenza contro le donne. Un'associazione femminile che si batte da sempre contro gli stereotipi per una affermazione delle donne professioniste, imprenditrici e artiste.

Continue le cronache che raccontano episodi di violenza contro le donne.

L'avvento del Covid e l'isolamento forzato hanno peggiorato la situazione. Né è tollerabile nascondersi dietro la gelosia, la frustrazione, il senso di possesso o altri termini concepiti per giustificare gli atti violenti compiuti contro le donne, "colpevoli" di volere la giusta affermazione delle proprie capacità e della propria libertà.

«Come pure - recita la nota della Fidapa - sono numerose le donne che, con determinazione e forza, sono riuscite ad affermarsi anche in campi storicamente riservati agli uomini. Hanno dovuto affrontare difficoltà e pregiudizi, che hanno fatto scelte non sempre facili, che hanno avuto successo e sono riuscite a raggiungere obiettivi importanti. Modelli femminili a cui potersi ispirare. Tante sono anche quelle che in silenzio e senza poter avere la visibilità che avrebbero meritato, sono riuscite a realizzare i propri sogni: ricercatrici, fisiche, ingegnere e studiose di ogni genere, giovani donne che affrontano sacrifici e che hanno abbandonato il proprio Paese di origine per intraprendere una carriera di successo all'estero.

Anche questo è un modo per combattere la violenza».