Una nuova opportunità e un nuovo servizio per i pendolari della provincia di Frosinone. Trenitalia ha attivato da pochi giorni una formula di viaggio che guarda con grande attenzione al tema dell'interconnessione tra i diversi mezzi di trasporto, con l'obiettivo di valorizzare il servizio pubblico locale grazie ai tanti collegamenti intermodali presenti nel Lazio.

Tra questi ci sono i nuovi collegamenti "treno+bus"tra la stazione di Ferentino-Supino e Fumone e tra la stazione di Frosinone ed il centro del capoluogo ciociaro.

Frosinone

Dal 16 novembre, grazie ad un accordo tra Cialone Tour e Trenitalia, è nato un nuovo servizio combinato (treno + bus) che accompagna il viaggiatore al centro di Frosinone partendo da qualunque stazione ferroviaria.

Per acquistare in un'unica soluzione il biglietto del treno associato al servizio navetta, sarà sufficiente scegliere come destinazione la località "Frosinone centro". Il prezzo del biglietto per raggiungere Frosinone centro in bus, con qualsiasi linea prevista dal piano di trasporto urbano in vigore in città, partendo dalla stazione del capoluogo, per un solo viaggio, è di un euro, costo che verrà aggiunto a quello della tratta ferroviaria prescelta.

Non sono ammessi sconti o riduzioni sulla quota parte dell'azienda che svolge il servizio di tpl a Frosinone (la Cialone Tour). È possibile acquistare un biglietto per Frosinone centro su tutti i canali di vendita di Trenitalia (il sito internet, App Trenitalia, Self Service in stazione, biglietterie, agenzie di viaggio abilitate, punti vendita LisPaga di Lottomatica, SisalPay). Il biglietto del servizio bus per la tratta Frosinone – Frosinone centro non può essere acquistato singolarmente sui sistemi e nei punti di vendita di Trenitalia.

Fumone

Sempre dal 16 novembre è possibile, poi, raggiungere Fumone in pochi minuti grazie ancora alla collaborazione tra Trenitalia e Cialone Tour S.p.A con la formula del servizio combinato treno + bus.

Per acquistare in un'unica soluzione il biglietto del treno associato al servizio navetta, sarà, anche in questo caso, sufficiente scegliere come destinazione Fumone.

Dalla stazione di Ferentino-Supino a Fumone si può scendere a: via Stazione, via Falcone, Itis, Sant'Agata, piazzale Collepero, Strada provinciale 24, località Pozzi, piazza di Porta Romana (Fumone).

Stesse modalità per la tratta inversa. Il prezzo del biglietto per raggiungere Fumone in bus partendo dalla stazione di Ferentino-Supino, per un solo viaggio, è di due euro, costo che verrà aggiunto a quello della tratta ferroviaria prescelta. Analogo servizio c'è per Ferentino, Castro dei Volsci e Anagni grazie anche all'accordo con altri gestori di tpl.

Treni Rock

Ieri, poi, Trenitalia ha presentato il terzo dei 65 nuovi treni Rock che stanno progressivamente rinnovando la flotta regionale del Lazio. A partire da ieri il Rock è entrato in servizio sulle linee FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma-Viterbo, offrendo una migliore qualità del viaggio. Oltre ai 65 nuovi treni Rock, pensati e costruiti anche per le nuove generazioni, nel programma di investimento pluriennale del Gruppo Fs Italiane, in accordo con la Regione Lazio, sono previsti altri 4 treni 200 km/h e 3 treni bimodali che rinnoveranno totalmente la flotta viaggiante, portando l'età media dei convogli a 6 anni nel 2024. I nuovi treni rientrano nei contratti di servizio di lunga durata che Trenitalia ha firmato con le singole Regioni, assicurando così importanti investimenti con ricadute positive per la qualità del servizio e per l'intero indotto industriale italiano. Trenitalia continua così a fornire il suo contributo in questo momento difficile per il Paese, con la convinzione che al più presto la situazione potrà migliorare.