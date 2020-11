Quattrocento euro ciascuno per non aver rispettato le normative vigenti mentendo sul fatto di essere usciti per andare a comprare le sigarette ben oltre l'orario consentito. Un pacchetto di sigarette costato ai due giovani col vizio "delle bionde" ben 800 euro. A bloccare due ventunenni, uno di Cassino e l'altro di Sant'Elia mentre tornavano a casa a bordo della propria auto ben oltre le 22 (intorno alle 3) sono stati i carabinieri di Sant'Elia Fiumerapido, impegnati in mirati controlli del territorio.

I due, infatti, bloccati dai militari agli ordini del capitano Scolaro avrebbero addotto spiegazioni poco plausibili, come la necessità di acquistare un pacchetto di sigarette che ha reso necessario un viaggio notturno in due. E che è costato una sanzione da 800 euro. L'attività di controllo dei militari è pensata per garantire un'incisiva ed efficace azione di contrasto alla commissione dei reati in genere, nonché il rispetto delle norme anti-Covid. Tali attività hanno visto l'i mpiego di quindici militari e ha permesso, inoltre, di denunciare anche un quarantaseienne residente nella Provincia di Caserta (già noto per vicende penali per violenza, minaccia a pubblico ufficiale e atti osceni).

L'uomo, a seguito di un controllo, risultava "inottemperante alla misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Frosinone nel 2018, con divieto di far ritorno nel Comune di Cassino per tre anni". Inoltre allo stesso è stata contestata la violazione del Dpcm del 3 novembre scorso in quanto non rispettava il divieto di spostamento in entrata e in uscita dalla regione Campania, area rossa.