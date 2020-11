Prima vittima Covid tra i medici e il personale sanitario della provincia di Frosinone. Il dottor Roberto Ciafrone, 67 anni di Castrocielo, positivo dal 5 novembre, non ce l'ha fatta. «Che i medici fossero in prima linea nella lotta contro il Covid-19 lo sapevamo da tempo» scriveva una ventina di giorni fa il primo cittadino Filippo Materiale, rendendo nota la positività del dottor Ciafrone, parlando di «un soldato ferito nel giorno della vittoria, in conseguenza del servizio reso alla comunità». Oggi tutti sanno di aver perso non solo un valido combattente, ma un grande amico e una persona con cui condividere le passioni: dalla politica alla buona cucina, passando per quella calcistica.

«Il dottor Ciafrone è la prima "vittima del senso del dovere", di quell'essere medico a tutto tondo: non ha mai mancato di visitare i suoi pazienti. Il suo studio era sempre pieno - afferma il sindaco Materiale -. La notizia ha colpito l'intera comunità: l'impegno, la sua disponibilità, la sua presenza erano una sicurezza. Ma soprattutto la sua correttezza, anche politica: nel 2016 aveva capeggiato la lista avversaria ma sempre con garbo (ora era all'opposizione, ndr). Ci stringiamo alla famiglia e ai figli».

Sono una trentina (per difetto) attualmente i professionisti del settore tra medici e infermieri della provincia di Frosinone che risultati positivi. Quindici solo tra i medici di base. «Il dottor Ciafrone è il quindicesimo.

E purtroppo non ce l'ha fatta. Un dolore difficile da descrivere. Era un ottimo medico, persona sempre disponibile e sempre in campo. Lascerà un ricordo indelebile in tutti» ha dichiarato Caterina Pizzutelli, presidente provinciale Fimmg. Che ha aggiunto: «In questa provincia i medici di famiglia sono sempre in prima linea sempre. E questa tragedia ne è la conferma».

«Un collega stimato e molto conosciuto, un altro professionista vittima di una patologia a cui noi tutti siamo esposti ha aggiunto Fabrizio Cristofari, presidente dell'ordine provinciale dei Medici Perdiamo un bravo dottore e un buon amico. L'ennesimo caso di un medico "ferito" sul campo, la prima vittima della provincia di Frosinone. Una riflessione che deve spingerci a rispettare appieno le regole. Anzi,ad aumentare l'im pegno in tale direzione».

Un uomo in grado di ascoltare e di condividere, sempre pieno di passione. «Abbiamo cominciato a condividere subito le passioni, quelle vere. Da ragazzi raggiungevamo il campetto da calcio di Castrocielo.

Un uomo appassionato della vita, della professione, generoso. Che non si è mai tirato indietro, visitando i pazienti anche in questi giorni. Che non si è risparmiato, vittima di un virus che non guarda in faccia a nessuno: c'è chi ce la fa, tanti. Ma alcuni purtroppo non riescono a sconfiggerlo» ha ricordato il primario del pronto soccorso di Cassino e Sora, il dottor Ettore Urbano.

«Un vero medico con la "m" maiuscola, popolare, che sapeva stare tra la gente e che amava i suoi pazienti: quando arrivava qualcuno in ospedale, lui continuava a chiamare, a interessarsi - continua Urbano -. Ha vissuto la professione in maniera integrale, olistica, sempre con grande curiosità: si occupava pure di agopuntura. E poi era un amico vero: amante dello sport (medico anche del Cassino Calcio) aveva un grande senso di comunità. A volte ci incontravamo in piazza a Piedimonte per una colazione, a volte ad Aquino: era conosciuto da tutti. Con una carica di ottimismo e bonomia, amante della buona cucina, sempre con la battuta pronta. Sensibile e umano, attento ai deboli e alla sofferenza: qualità che ha trasmesso ai suoi figli».

«L'appuntamento era quello della domenica mattina, perché amava venire ad acquistare dolci artigianali a Piedimonte e questa era la scusa per dialogare, anche di politica. Un professionista serio, corretto, conviviale.

Una perdita senza eguali» ha aggiunto il sindaco di Piedimonte, Gioacchino Ferdinandi. «Era anche un po' un aquinate: spesso era qui, con noi. Molti suoi amici e pazienti sono qui. Una vicinanza straordinaria con la nostra città: piangiamo un grande professionista e un grande uomo» ha aggiunto il sindaco di Aquino, Libero Mazzaroppi.

«Per me era un grandissimo amico e confidente.

Sono cresciuto con i suoi consigli e con i suoi rimproveri. Era un professionista sempre a disposizione, anche di notte. È caduto nell'adempimento del suo dovere: addio grande dottore!» ha affermato il presidente dell'Ordine degli avvocati originario di Castrocielo, Gianluca Giannichedda. «Se ne va un amico, il medico di famiglia di tutti - ha affermato l'avvocato Angela Caprio, sua paziente -. Una persona pulita, medico di alta levatura che non si è mai tirato indietro, che conosceva e teneva a mente tutto dei suoi pazienti che si sentivano con lui sempre tranquilli».