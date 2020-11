Castelliri, aggiornamento Covid-19 sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente comunale.

Il post

Dall'ultimo aggiornamento della ASL si evidenzia una stabilità nel numero di positivi che rimane a 39 perché a fronte di 5 nuovi casi si riscontrano 5 guarigioni. Le guarigioni ci rincuorano ma i nuovi positivi ci obbligano a non dimenticare che il virus è ancora tra noi e non possiamo abbassare l'attenzione. Continuiamo a rispettare con diligenza le norme igienico sanitarie indicate per abbassare ulteriormente il contagio".