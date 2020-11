Centosette anni. Sono quelli che compie nella giornata di oggi la signora Maria Grazia Caporuscio.

Lei, nata a Pontecorvo, residente per anni a Pignataro Interamna e ora a vive a Badia d'Esperia. Nata nel 1913 ancora oggi è attiva nella sua grande famiglia con figlie, nipoti, pronipoti e trisnipoti. Una grande famiglia per una grande donna che lo scorso anno ci ha raccontato la sua storia fatta di lavoro, sacrifici e impegno per aiutare il prossimo. Una vita che l'ha vista anche passare la seconda guerra mondiale.

E proprio di quegli avvenimenti aveva ricordato: «Quando è arrivata la guerra io avevo già una bambina di due anni che portavo sempre sulle braccia perché avevo paura potesse accaderle qualcosa. Volevo proteggerla». Tante difficoltà, ma anche moltissimo lavoro: «Abbiamo lavorato tanto. Ci siamo dedicati all'agricoltura coltivando prima il tabacco e poi i peperoni di Pontecorvo». Oggi un nuovo grande traguardo. Una giornata importante in cui compirà i suoi 107 anni o meglio, come lei ci aveva corretto, entrerà a 108. E allora… tanti auguri Maria Grazia.