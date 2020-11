Si è conclusa #Libriamoci, l'iniziativa per la lettura ad alta voce a cui tutte le alunne e tutti gli alunni della scuola primaria San Giovanni Bosco hanno partecipato con una lettrice volontaria in collegamento online.

Dal 22 novembre inizia #ioleggoperchè2020, una manifestazione grazie alla quale, fino al 29 novembre, sarà possibile donare un libro alla scuola.

«Noi maestre crediamo fortemente che oggi, più che mai, con un libro tra le mani e davanti agli occhi, possiamo accorciare le distanze che questa terribile emergenza sanitaria ha creato e trasformarle in ponti per collegare menti e cuori a distanza - fanno sapere dall'istituto -. Invitiamo tutti ad andare alle librerie di Cassino gemellate con la scuola primaria San Giovanni Bosco: Gerini e Mondadori. Scegliete un libro con i vostri figli acquistatelo e lasciatelo per noi in libreria; al termine dell'iniziativa i librai ce li consegneranno direttamente in classe». È possibile acquistare anche online e registrare i libri donati sull'App ioleggoperché.