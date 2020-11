Strade ormai impercorribili, buche anche molto profonde nel centro della carreggiata. Durante i lavori per la sistemazione della fibra ottica diversi i danni alle tubature del gas con numerosi interventi dei vigili del fuoco resi necessari dalle forti perdite.

In via Arigni il danno di alcune settimane fa ha portato all'interruzione del flusso di gas a un'intera palazzina, oltre all'odore fortissimi arrivato fino ai piani superiori, il condominio è stato evacuato. Poi, alcuni giorni dopo, bis in viale dante, in piena mattina. Anche in quel caso un forte odore di gas ha riempito attività commerciali e appartamenti lungo la strada. I vigili del fuoco hanno lavorato per alcune ore, chiedendo cortesemente ai commercianti di chiudere per maggiore sicurezza durante il tempo necessario per la messa in sicurezza dell'area.

«La fibra ottica è importante - ha detto Antonio che ha un'attività in viale Dante - ma i lavori stanno distruggendo la città. Ovunque passano le squadre di tecnici e operai restano buchi, la carreggiata ridotta a una strada sterrata e tombini pericolanti. Forse ci vorrebbe maggior controllo. In questi casi so che sono previsti, da parte dell'operatore, interventi di ripristino della pavimentazione. Ma un po' più di attenzione e un occhio in più da parte di qualche amministratore o vigile urbano non sarebbe una cattiva idea».

In alcune aree effettivamente le strade sono state riasfaltate, alcune settimane dopo gli interventi, ma si tratta di tratti in cui la pavimentazione era ormai diventata impercorribile per gli automobilisti, addirittura rischiosa. I cittadini aspettano di vedere cosa accadrà.