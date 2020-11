Le forti raffiche di vento non stanno dando tregua a Cassino e al Cassinate. Dopo alberi, piante e guaine, nelle scorse ore il vento ha letteralmente sradicato dagli ancoraggi le tensostrutture che da mesi si trovavano davanti all'ospedale Santa Scolastica.

Come nelle scene dei film sui tornado, il vento ha alzato le strutture facendole svolazzare, ancorate al suolo solo per una parte. La scena è stata immortalata dagli automobilisti di passaggio che hanno rallentato per paura di essere colpiti dai tubi e dalla copertura.

Un serio rischio, considerato lo stato in cui ormai versano le strutture destinate al pre triage per la gestione dei pazienti Covid ma che, tra l'altro, non sono mai state operative e che sono rimaste lì per mesi senza un serio utilizzo.

Già da questa estate lo stato in cui versavano non era dai migliori, rovinate e sporche all'esterno. È necessario prestare massima attenzione nella zona.