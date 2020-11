Schianto ieri sera sulla Cassino-Formia con feriti lievi e il... salvataggio di una cagnolina. Oltre al racconto della cronaca nell'imminenza dei fatti, con due auto e tre persone in totale con ferite lievi, emerge anche una storia di buon cuore. Una coppia di rientro da Scauri nota un uomo in difficoltà, spaventato, che invoca il nome del suo cane lungo la superstrada. Si ferma, ed è già una rarità, e si mette a disposizione. L'uomo racconta di aver fatto un incidente, lui e la moglie, sono salvi e con qualche doloretto misto a paura, ma la loro cagnolina è scappata nelle campagne. Non è servito altro.

Il signore torna dalla moglie vicino all'auto incidentata e la coppia di Cassino si mette a cercare l'animale. Oltre mezz'ora di ricerche che i due cassinati impiegano per aiutare due persone in difficoltà e spaventate. Ma non demordono. Aiutati soprattutto dalla voce della padrona, alla fine, il cane si fida e si fa trovare. Riabbraccia i suoi padroni e alle due coppie non resta che abbracciarsi a distanza e salutarsi. "Il buon cuore e la voglia di darsi una mano a vicenda nella comunità - racconta la coppia che si è messa a disposizione e che vuole restare anonima - questo ci ha spinto".