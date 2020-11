Anna Noce, la nonnina da Guinness dei primati con i suoi 109 anni, vive a Torrice. È sicuramente l'anziana più longeva della Ciociaria e molto probabilmente la nonna d'Italia con la sua straordinaria età che neppure dimostra. Sorridente e lucida l'ultracentenaria appare in ottima forma e ottimista, come se gli anni non le pesassero. Anna ha trascorso una vita dedicata alla casa e alla famiglia. Una donna semplice, di sani principi, sempre in pace con tutti, felice del suo mondo e di una ricchezza fatta di affetti e amicizie.

Ha vissuto per anni in Canada, poi è tornata nella sua Torrice a cui è rimasta legata e dove trascorre serena questa straordinaria fase della sua vita. Vive con la figlia novantenne, insomma una famiglia da primato che sorride alla vita, capace di affrontare gli ostacoli con coraggio e fiducia. Forse il segreto della longevità sta proprio in questa filosofia, che traspare dagli occhi limpidi di nonna Anna. Ha voluto riservare gli auguri all'ultracentenaria l'ex consigliere Alfonso Santangeli, entusiasta dell'eccezionale traguardo raggiunto dalla concittadina.