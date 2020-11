Un'auto incendiata in via Polledrera, vigili del fuoco al lavoro a lungo per spegnere le fiamme. L'allarme è scattato ieri sera intorno alle 20.30. Ancora non è chiaro cosa abbia provocato lo scoppio improvviso e le fiamme che hanno distrutto la vettura posteggiata sotto a uno dei palazzi della zona. Al momento non è neppure possibile escludere la pista dolosa. Sul posto anche i carabinieri di Cassino per ascoltare i presenti. Accertamenti in corso.