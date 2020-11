Un vasto incendio è divampato questa mattina nel kartodromo "Valle del Liri" di Arce mentre era in corso una prova del campionato nazionale. Le fiamme sono divampate dalla terrazza adiacente agli uffici del circuito di via Casilina, proprio sopra i locali che ospitano i meccanici dei team. Il fuoco ha rapidamente avvolto la struttura e si sono udite un paio di esplosioni. Non si registrano feriti. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza i locali attaccati dalla fiamme. Ignote al momento le cause dell'incendio . I danni sono ingenti. Questa mattina a seguire le gara del campionato nazionale di kart c'erano circa trecento persone.