Serata movimentata quella di venerdì sera, poco prima che scattasse il coprifuoco, tra le zone di Ripi e Torrice.

I carabinieri hanno recuperato un'auto rubata e intercettato un altro veicolo sospetto, poco dopo la segnalazione di un furto a Ripi.

I fatti

Intorno alle 20 la telefonata di un cittadino che segnalava il raid di malviventi in un'abitazione a Ripi.

Durante l'assenza degli occupanti dell'abitazione, i ladri si sono intrufolati mettendo a soqquadro tutte le stanze. Cassetti e armadi aperti trovati dai malcapitati al rientro a casa. A quel punto, capendo subito che qualcuno durante la loro assenza gli aveva fatto visita, non hanno potuto far altro che segnalare il fatto alle forze dell'ordine. Avviate immediatamente le indagini per cercare di risalire agli autori del colpo.

Durante i controlli una pattuglia di carabinieri ha intercettato una macchina, una Citroen, il cui conducente alla vista dei militari ha subito pigiato sull'acceleratore. Gli uomini dell'Arma si sono così messi sulle tracce del veicolo, inseguendolo e diramando la nota di ricerca alle altre pattuglie sul territorio. La machina che proseguiva a folle velocità ha finito la sua corsa in un terreno, in aperta campagna, a Torrice. Il veicolo è uscito fuoristrada in via Piana delle Monache. I militari sono subito scesi e hanno raggiunto il mezzo, ma del conducente non c'era più traccia. Si era dileguato.

Sempre nella stessa sera, a Torrice in località Colle Imbasto, i carabinieri hanno rinvenuto un'auto ferma sul ciglio della strada e abbandonata. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo, una Opel Corsa, era stato rubato qualche ora prima a un cittadino di Ripi. La macchina è stata così recuperata e restituita al legittimo proprietario. Nei giorni scorsi diversi i furti commessi tra Torrice e Ripi. Importante anche la segnalazione di auto o persone sospette per aiutare le forze dell'ordine a individuare eventuali malintenzionati.