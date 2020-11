La Ciociaria supera i 10.000 casi di Covid nel giorno in cui il Lazio sfonda il muro dei 100.000. Un totale quello frusinate raggiunto soprattutto per via dei grandi numeri registrati da ottobre in poi (ieri altri 226 con tre decessi). Fino a settembre, infatti, i casi erano 1.087. Pertanto, in meno di due mesi si registrano 8.929 contagi, l'89,14% dall'inizio dell'emergenza. Non solo, tra ottobre e novembre, si hanno in media 171,71 positivi al giorno.



Le vittime

Alla lista dei deceduti per Covid si aggiungono altre tre persone. Sono una donna di 72 anni di Cassino, morta a Frosinone, senza altra patologie, e due deceduti, un uomo di 65 anni, residente in provincia di Latina, deceduto a Cassino, e una donna di 87, residente in provincia di Roma, entrambi con patologie pregresse.

Le vittime, attualmente, sono 127, di cui 63 in appena 25 giorni, per una media di 2,52 al giorno. Di queste 44 morti sono avvenute negli ultimi tredici giorni. Diciotto i decessi registrati in questa settimana.



I contagi

Dopo due giornate di fila oltre i 330 casi (cosa accaduta solo un'altra volta in precedenza), per il secondo giorno consecutivo il numero di contagi si abbassa decisamente: venerdì 187, ieri 226. Il numero totale di infettati in provincia di Frosinone raggiunge così quota 10.016. Un altro traguardo bruciato in poche settimane.

I 226 positivi sono risultati dall'analisi di 1.428 tampini processati dalla Asl a cui vano aggiunti i test antigenici dei laboratori privati (il cui dato non è stato comunicato) che, mediamente, in questi giorni, si aggirano sugli 800.

Valore, peraltro, in diminuzione rispetto ai circa mille che si svolgevano nelle passate settimane. Ragionevolmente si può ipotizzare una percentuale tra positivi e test effettuati intorno al 10%. Il maggior numero di nuovi positivi, per il quarto giorno consecutivo, si ha a Sora con 26, dove la situazione è costantemente monitorata dalle autorità sanitarie.

Seguono Frosinone con 19, Alatri con 15, Ferentino con 15, Isola del Liri con 14, Veroli con 9 e Cassino con 8.

Di queste città è stato comunicato anche il dato dei negativi che sono: 32 a Sora, 19 a Frosinone, 15 ad Alatri, 10 a Cassino, 9 a Veroli, 4 a Ferentino e 3 a Isola del Liri.



Il dato

Il mese di novembre è cominciato con un primato, i 399 contagi, soglia mai raggiunta in nessun altro giorno dall'inizio dell'emergenza pandemica. Ed è stata l'anticipazione della peggiore settimana da quanto tutto ha avuto inizio. Dal 2 all'8 novembre si sono contati ben 2.044 contagi. A parte lunedì 2novembre con 87casi (frutto dei pochi tamponi eseguiti la domenica), i valori hanno oscillato tra i 276 del 4 novembre ai 394 del 5 novembre con quattro giornate oltre i 300 positivi e altre due sopra i 275. Se non altro, la settimana successiva si è avuto un calo con 1.570 casi (-23,18%) rispetto ai sette giorni precedenti), con il solito minimo del lunedì di 54 e poi un elastico tra i 201 casi del 10 novembre e i 305 del 12 novembre con quattro giornate tra i 201 e i 275 e due da 300 e 305. All'opposto, la settimana che va a chiudersi ha segnato una nuova crescita. Dopo i 69 casi di lunedì, si è andati due volte oltre i 335 casi, il 18 e il 19 novembre, un'altra volta sopra i 220, il martedì, quindi una cospicua riduzione venerdì con 188, più i 226 di ieri. Decisivo sarà il dato di oggi per avere un quadro più completo e per fare un paragone più attendibile.

Il disservizio

A Sora il vento ha scoperchiato la postazione del drive-in con gli utenti dirottati su Frosinone e Cassino. Da domani a mercoledì sarà temporaneamente trasferito a Cassino, dove la postazione è stata potenziata. Gli annunci Il sindaco di Pescosolido Donato Enrico Bellisario dispone la chiusura della scuola Catenaro.

«Preso atto dell'accertata positività al Covid-19 di un docente» con ordinanza sono sospese «dal 23 al 25 novembre compresi, le attività didattiche in presenza per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria "Gianluca Catenaro" di Forcella, a titolo precauzionale ed in attesa, sia delle determinazioni della competente Asl sia degli interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici prima della ripresa delle attività». Nella Casa di Riposo Giovanni Battista Lisi di Alatri 8 ospiti su 19 sono positivi. Stanno tutti bene e sono in camere singole. I vertici della struttura hanno informato i rispettivi medici di famiglia e la Asl per valutare il da farsi.