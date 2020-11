"A causa dei danni provocati dal maltempo, nelle giornate di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 novembre le attività del "Drive in" di Sora sono trasferite, con lo stesso orario di prenotazione, sul "Drive in" di Cassino, dove saranno attive tre postazioni per effettuare tamponi molecolari e una postazione per effettuare tamponi antigenici.

Al fine di evitare code e ritardi è stato sensibilmente potenziato il numero degli operatori preposti sul Drive in di Cassino".

Lo ha comunicato poco fa la Asl di Frosinone con una nota diffusa agli organi di stampa.