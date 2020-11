"Voglio informare i genitori dei bambini della scuola dell'infanzia, della primaria e tutta la popolazione che a seguito di informazioni ricevute è stato accertato un caso di positività al Covid-19 tra il personale scolastico. In via cautelativa e di concerto con il Dirigente scolastico, pertanto, dispongo, con un'ordinanza urgente, la chiusura della scuola "G. Catenaro" di località Forcella per i giorni lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25, al fine di consentire la sanificazione dei locali.

Verranno fornite ulteriori indicazioni sulla base di eventuali comunicazioni da parte delle autorità sanitarie. Colgo l'occasione per rinnovare l'appello al più scrupoloso rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

Lo ha comunicato poco fa il sindaco di Pescosolido Donato Bellisario