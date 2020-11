I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 34.767, sulla base di 237.225 tamponi, 692 i morti. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza è di 49.261 vittime. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 37.242 su 238.077 tamponi, mentre i morti erano stati 699.

Torna a scendere il rapporto positivi-tamponi che oggi con 34.767 nuovi casi su 237.225 si attesta al 14,65%, in calo rispetto al 15,6 di ieri. Secondo i dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono 10 le persone entrate nei reparti di rianimazione, che portano il totale a 3.758. Superata invece la soglia dei 34mila ricoverati nei reparti ordinari: sono 34.063, con un incremento rispetto a ieri di 106 pazienti. Gli attualmente positivi sono invece 791.746, 14.570 in più in un giorno.

Dall'inizio dell'emergenza sono invece 529.524 le persone dimesse o guarite, con un incremento nelle ultime 24 ore di 19.502, contro i 21.035 di ieri. In isolamento domiciliare ci sono invece 753.925 persone, 14.454 più di venerdì. (Fonte: repubblica.it)