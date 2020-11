Striscia la notizia a Cassino per la corsia ciclabile. La troupe del celebre tg di satira di Canale 5 è arrivata questa mattina in città per un servizio sulla corsia ciclabile. I giornalisti hanno effettuato delle riprese alla segnaletica sulla carreggiata, hanno anche ascoltato l'opinione di alcuni cittadini. Poi si sono trasferiti in piazza De Gasperi davanti al Comune, alcuni consiglieri e rappresentanti di associazioni si sono offerti per essere intervistati, lo stesso primo cittadino si trovava in ufficio.

Ma la giornalista ha voluto sentire l'opinione di un vigile urbano riguardo alla corsia ciclabile, ai lavori eseguiti e alla segnaletica sulla carreggiata. La notizia della presenza di Striscia si è rapidamente diffusa in città e in tanti sono andati alla ricerca della troupe per vederli in azione e per "offrire" un'opinione ai microfoni di Canale 5.