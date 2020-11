Coronavirus, dal Comune di Castelliri arriva l'aggiornamento sull'andamento della pandemia in paese: "Nel comunicato odierno la Asl ci informa di nessun nuovo caso di positività al Covid-19 e quattro guarigioni. Pertanto, il totale attuale nel nostro Comune scende a 39" si legge nella nota.

"La speranza e l'augurio è che il trend in discesa odierno possa continuare anche nei prossimi giorni e che anche tutti gli altri concittadini attualmente colpiti da virus COVID-19 possano presto tornare alla vita di sempre ed a svolgere le loro quotidiane attività - proseguono dall'Ente -

Raccomandiamo come sempre il rispetto delle norme igienico sanitarie, il distanziamento sociale in questo momento molto particolare e il contatto fra nuclei familiari non residenti nella stessa abitazione."