Il Covid non ha cambiato né bloccato le richieste d'aiuto delle famiglie e dei cittadini per quanto riguarda l'emergenza alimentare, anzi. La pandemia ha acuito alcune situazione e ne ha create di nuove. Ma il virus e le restrizioni necessarie per la tutela delle persone non possono bloccare l'onda di solidarietà che, come di consueto, alla fine di novembre come uno tsunami fanno della colletta alimentare uno degli appuntamenti di beneficenza più coinvolgenti dell'anno.

Nonostante l'attuale contingenza legata alla situazione sanitaria, il Banco Alimentare ha deciso di proporre anche quest'anno la colletta alimentare sebbene in una nuova forma che consente di effettuare la raccolta nella massima sicurezza. Quest'anno la modalità sarà quella di una Colletta "dematerializzata". Le persone saranno invitate non ad acquistare generi alimentari, ma delle card disponibili alle casse dei supermercati e corrispondenti a quantità di un paniere di prodotti.

L'importo delle card è 2, 5 o 10 euro. Successivamente il valore di queste card verrà trasformato in cibo e consegnato alle sedi del Banco Alimentare e quindi distribuito a tutte le strutture caritative affiliate al Banco. La raccolta potrà essere fatta dal 21/11 al 08/12 presso i supermercati aderenti che, al momento, nella zona di Cassino sono quelli con insegna Panorama, Eurospin e Lidl.

Non solo un giorno dedicato alla solidarietà, ma ben due settimane e mezzo a partire da oggi fino al giorno dell'Immacolata per aiutare le persone in difficoltà. Quest'anno non ci saranno scatoloni e volontari dalla pettorina gialla che aiutano a sistemare pacchi di pasta, confezioni di latte e prodotti per bambini. Grazie alle card donate sarà possibile acquistare proprio ciò che serve e i beni di prima necessità più richiesti da chi ne ha bisogno.