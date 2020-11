Anche quest'anno il secondo istituto comprensivo di Pontecorvo partecipa all'iniziativa nazionale "#IoLeggoPerché". Uno speciale progetto dedicato al mondo dei libri per far avvicinare sempre di più i ragazzi alla lettura. La settimana di sensibilizzazione nazionale partirà oggi per concludersi domenica prossima. Tutti coloro che vorranno potranno donare un libro alle scuole. Partecipare è semplice, basta acquistare un libro in una delle librerie/cartolibrerie aderenti, lasciare una dedica e indicare la scuola a cui donarlo. A quel punto penserà a tutto il libraio.

Un'iniziativa che permetterà di implementare la biblioteca della scuola che è a disposizione dei ragazzi. Un luogo in cui poter scoprire mondi e storie nuove grazie alle pagine dei libri. Un evento importante per avvicinare le nuove generazioni alla lettura.