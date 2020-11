A volte il destino gioca strani "scherzi" e ci pone davanti a spaccati di vita che mai avremmo potuto immaginare.

Su questo certamente starà ragionando l'assessore al turismo ed alle politiche sociali del Comune di Fiuggi, Simona Girolami che quando ha accettato le deleghe mai poteva immaginare di dover affrontare giorni come questi.

Dove in una città a prevalente vocazione turistica si ritrova di fatto con i flussi turistici, su scala mondiale, praticamente azzerati. Con 30.000 euro appostati nel bilancio comunale obbligata a promuovere la città nel prossimo anno. Più o meno quanto le amministrazioni precedenti spendevano per due sagre enogastronomiche. Negli anni d'oro chi l'ha preceduta nell'incarico ha avuto a disposizione anche due miliardi di vecchie lire.

Come se non bastasse, ironia della sorte a lei è toccato anche il compito di curare l'assessorato alle politiche sociale in tempi di Covid 19, dove un microorganismo della grandezza di 60/140 nanometri (un miliardesimo di metro), sta seriamente minando "la sopravvivenza" delle fasce sociali più fragili.

Il che tradotto in termini pratici sta a significare più o meno che all'assessore al turismo ed ai servizi sociali, il destino ha consegnato un bicchiere chiedendogli di svuotare il lago di Canterno. Perché davanti a scenari del genere un essere umano dov'è che deve mettere le mani?



Il progetto

Ciò nonostante "the show must go on" (lo spettacolo deve continuare). Ecco quindi il progetto "Spesa Sospesa" insieme ad altri progetti rivolti al sociale e da ultimo, in corso di studio a mezzo sondaggio pubblico anche quello "portamelo.it", al quale già molti comuni italiani hanno aderito.

Il portale che si pone come obiettivo quello di limitare al minimo gli spostamenti in tempi di contenimento del Covid 19 e che mette in rete esercenti e consumatori consegnando gli acquisti direttamente nelle abitazioni. Un progetto intelligente che potrà funzionare soltanto se verranno raggiunte un minimo di adesioni. Vedremo.

Allo stato dei fatti altro non resta da fare che resistere, resistere, resistere, con la speranza che passi presto la nottata.