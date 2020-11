Al via la procedura d'asta pubblica per la cessione della partecipazione del Comune di Ferentino nella società mista Farmacie di Ferentino Srl, pari al 51% del capitale sociale, e per il trasferimento della titolarità del servizio farmaceutico delle due farmacie municipali in servizio in città, la numero 1 nel rione Sant'Agata e la numero 2 in località Giardino (Farmacia Stazione). È datata 20 novembre 2020 l'apposita determina dell'area comunale specifica.

È stato stabilito, così, di porre in atto le procedure amministrative necessarie per la cessione dell'intera quota di partecipazione del Comune nella società mista, ovvero il 51% del capitale sociale, e per il trasferimento della titolarità del servizio farmaceutico riguardante entrambi i punti vendita prima richiamati. Pertanto si procederà ad indire l'asta pubblica nel rispetto delle regole (pubblicità e trasparenza). Si evince chiaramente dalla delibera: "la procedura si svolgerà con asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, al rialzo rispetto al prezzo a base d'asta.

Al socio privato di minoranza della società Farmacie di Ferentino Srl risultante alla data di aggiudicazione provvisoria, spetta, ai sensi di legge, il diritto di prelazione attribuito dall'articolo 9 dello statuto societario". Il valore economico, incluso quello della titolarità della gestione del servizio farmaceutico comunale della Srl in questione, è compreso fra 237.361 euro e 3.001.932 euro, per un valore medio di 1.171.625 euro; numeri che emergono dalla perizia di stima del valore di cessione della partecipazione detenuta dal Comune nella società.

Mentre la stima del valore complessivo, ugualmente come riportato dalla delibera comunale 691 del 20/11/2020, delle quote di proprietà del Comune di Ferentino, al 22/07/2019, ammontava a 597.528,75 euro (valore ottenuto moltiplicando le 5.100 quote di proprietà del Comune, per il valore unitario di ogni quota di euro 117,1625).