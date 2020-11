Il caldo abbraccio delle luci natalizie avvolgerà il centro storico di Veroli anche in questo confuso e incerto Natale 2020. Spenti gli allegri canti, i sorrisi di felicità, le grida di gioia dei bimbi, che negli anni scorsi hanno scaldato il dicembre verolano tra mercatini, manifestazioni e iniziative natalizie, resta il cuore generoso degli Amici dell'Albero Grande, che non hanno voluto interrompere quel gesto di amore verso la loro città per cui ormai sono famosi: addobbare l'albero di Piazza del Vescovado per la festa più amata dell'anno.

Nonostante la sospensione forzata di tutte le attività associative, a causa dell'emergenza Covid 19, Gianfranco Scarsella, Massimo Picarazzi, Umberto Stirpe, Valter Stirpe, Pierpaolo Caperna, Andrea Gisini, Roberto Marocco hanno voluto impegnarsi ancora una volta per parare a festa quel bellissimo fusto che ormai occupa un posto fisso nel cuore di tutti i ciociari. E sarà grazie a loro, agli Amici dell'Albero Grande, se anche questo 2020 avrà il suo abito buono, il suo lato luminoso da godere e ammirare.

Con l'aiuto di Paolo Gaetani, Danilo Perciballi, Lamberto Diamanti, Enrico Fiorini e Toni, il miracolo del Natale a Veroli si compie e si rinnova sotto il segno dell'amicizia.



L'evento

Appuntamento, per ammirare l'effetto finale degli addobbi, fissato all'8 dicembre come da tradizione, in diretta Facebook. Niente canti, folla, abbracci e strette di mano in segno di augurio. Niente bimbi con le guance rosse e gli occhi spalancati per specchiare il luccichio delle lucine. Ma non mancherà l'emozione genuina e coinvolgente, le espressioni di meraviglia e di sorpresa di fronte ad una iniziativa semplice ma fatta con il cuore. Come non mancherà il ringraziamento verso chi non si è arreso pur di consegnare, intatta e preziosa, la felicità del Natale a chi ancora voglia attenderlo.