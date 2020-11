Tanti giovani sotto la pioggia, fuori dal centro islamico culturale in via Virgilio. Tanti ombrelli, lungo lo stretto marciapiede. Uno attaccato all'altro. Forse dentro un numero simile. E qualcuno fa scattare l'allarme.

La paura per la presenza di troppi ragazzi è alta, nonostante indossino mascherine e siano fuori, in strada. All'arrivo dei carabinieri molti, però, si sono allontanati, qualcuno identificato. Ma non risultano al momento provvedimenti sanzionatori nei confronti di alcuno.

La paura di generare presto un assembramento è davvero molto alta: le regole rigorose, imposte a livello governativo, stanno cercando di piegare i contagi. Basta davvero poco per far sballare ogni pronostico: ecco perché anche i cittadini sono particolarmente sensibili al rispetto delle distanze e in generale delle norme anti-contagio.