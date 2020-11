Perde il controllo della sua utilitaria e si ribalta. È accaduto poco fa in zona San Bartolomeo, a Cassino, dove un'anziana è rimasta incastrata nell'abitacolo. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto 118 e carabinieri per i soccorsi e per ricostruire l'accaduto. Accertamenti in atto da parte dei carabinieri di Cassino guidati dal capitano Scolaro.

Polemiche da parte dei residenti: il secondo incidente in poco tempo. Chiesta più sicurezza.