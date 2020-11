Emergenza coronavirus, la chiusura dei Plessi Baisi, Montemontano e Carnello è stata prolungata sino al 28 novembre 2020 a titolo precauzionale, dopo i già noti episodi di positività che si sono succeduti nel personale scolastico. E' quanto si legge in una nota ufficiale del Comune di Isola del Liri.

"Abbiamo a cuore la sicurezza dei cittadini, e dobbiamo coniugare con la massima prudenza le esigenze della scuola con quelle della salute pubblica, e adottare ogni opportuno provvedimento in tal senso - prosegue la nota- Laddove si è in presenza di rischi concreti e riscontrati, i protocolli prevedono queste chiusure temporanee, adottate in accordo con le Autorità preposte.

I cittadini devono sapere che il monitoraggio è costante e che ogni provvedimento viene adottato a tutela della tranquillità di tutti. Formuliamo i nostri auguri ai soggetti colpiti, e raccomandiamo il massimo rispetto delle regole di comportamento."