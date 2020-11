Repliche e controrepliche concise. Il pm Bulgarini affronta alcuni aspetti delle repliche delle difese - quella di D'Anna, avvocato dell'imputato e quelle di Corsetti, Scerbo, Montanelli e Perna per le parti civili - e ribatte.

"La prova regina sono le stesse dichiarazioni in aula di Nicola Feroleto, è lo stesso Nicola" afferma con forza il pm ripercorrendo l'intensa discussione della collega Maisto. Nicola ascolta le repliche della pubblica accusa e le controrepliche della sua difesa dal carcere, attraverso il pc. Oggi è il giorno decisivo per lui. Tre ore per decidere: Nicola è stato condannato all'ergastolo.

Massima la pena chiesta dai pm che ritengono Nicola presente al momento dell'omicidio Gabriel, soffocato dalla madre perché piangeva. Per l'accusa Nicola c'era in quel campo il 17 aprile del 2019 e non avrebbe impedito che la compagna Donatella, madre del piccolo - condannata con un abbreviato a 30 anni - uccidesse il figlio. Attese ora le motivazioni.