È un argomento tanto delicato quanto doloroso, visto che si riferisce a lutti familiari. Ma visto quanto sta accadendo in molti si chiedono se con la pandemia il dato di mortalità sia aumentato o meno.

Ebbene i dati dimostrano che questo è purtroppo vero.

I numeri ufficiali non hanno bisogno di interpretazioni. Al 14 novembre del 2019 il numero dei decessi ad Alatri è stato di 244 persone venute a mancare. Al 15 novembre del 2020, e cioè fino a pochi giorni fa e a distanza di un anno esatto, si nota un aumento.

Infatti i decessi sono passati da 244 del precedente dato a 279. Si tratta di 35 decessi in più e in termini percentuali circa il 15% di aumento. E tra questi 35 decessi in più rispetto al dato del 2019, 16 sono dovuti ufficialmente al covid.

Un aumento che è generale e non riguarda solo Alatri. Ma che evidenzia come il covid sia molto pericoloso e per questo occorre massima attenzione.