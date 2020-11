Sono passati dai terreni probabilmente, per non incappare in situazione di visibilità dato il "coprifuoco" legato al Covid e ci hanno provato. Due ladri incappucciati, ieri notte, hanno pensato di tentare il colpo ad Aquino. Il loro intento, verosimilmente, era quello di aprire la cassetta del Self Service.

I fatti li ha riferiti il titolare Giuseppe Moretti, il gestore del punto vendita carburanti in via Casilina km 126 ad Aquino. E lo ha fatto poco dopo essersi accorto del danno: «Quando sono venuto ad aprire ho trovato una porta forzata e tante scatole sottosopra. Vedendo dalle telecamere di sicurezza si notano due uomini che armeggiavano vicino al Self Service, poi credo che sia andati via perché, alla fine, non sono riusciti a trovare le chiavi».

Sul posto si sono subito diretti i carabinieri della locale compagnia per effettuare un sopralluogo. Meno colpi e meno allerte sui social e sulla messaggistica istantanea con le restrizioni Covid ma il fenomeno non si è fermato del tutto. Anche in altre zone del Cassinate hanno provato ad entrare in abitazioni, spesso senza riuscire nell'intento. Prima dell'ultimo Dpcm continui i colpi e stremante la situazione come riferito dagli stessi cittadini.