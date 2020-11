Parte "Dentro/Fuori", il nuovo coinvolgente progetto avviato dai ragazzi del liceo scientifico di Sora "Leonardo da Vinci" in collaborazione con l'associazione Centro internazionale Cinemavvenire.

L'iniziativa, promossa dai ministeri dell'istruzione e dei beni culturali nell'ambito del Piano nazionale cinema per la scuola, ha come finalità la realizzazione di un documentario ideato, scritto, ripreso e interpretato interamente dagli alunni di quattro classi che parteciperanno al progetto. Una sperimentazione creativa e corale, da realizzare attraverso la tecnica del video-selfie, in un momento particolarmente difficile per la nostra società.

Il momento storico, di gravità eccezionale per la diffusione della pandemia, impone distanziamento fisico e altre restrizioni. Il progetto fornisce un'opportunità espressiva e creativa ai liceali affinché esprimano il proprio punto di vista, le emozioni e i vissuti personali sul dualismo io/noi, personale/sociale, casa/territorio, pubblico/privato, "dentro/fuori", appunto.

Il progetto, attraverso laboratori teorico-pratici e incontri in presenza o a distanza, secondo le possibilità del momento, fornirà agli alunni durante l'anno scolastico gli strumenti tecnici, di linguaggio e di contenuto per rappresentare al meglio qualcosa che li renderà attivi e protagonisti del film. "Dentro/Fuori" sarà dunque un racconto "neorealistico", nel solco della tradizione cinematografica della città di Vittorio De Sica. Il film verrà presentato a maggio del prossimo anno.