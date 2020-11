È in prognosi riservata all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone il trentottenne, domiciliato nel capoluogo, accoltellato nella tarda serata di ieri. L'uomo è stato trovato in una pozza di sangue in un palazzo in viale Mazzini. A lanciare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati alcuni residenti che hanno sentito le urla provenire dallo stabile, capendo che qualcosa di grave stava accadendo. Sul posto sono arrivati carabinieri e polizia, oltre al personale medico. Il ferito è stato trasportato con un'ambulanza nella struttura ospedaliera del capoluogo dove è stato sottoposto a un intervento. Indagini in corso degli agenti della polizia per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e per risalire all'aggressore.