Covid, Castelliri: sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente comunale un post fa il punto della situazione.

Il post

"Nel comunicato odierno la Asl ci informa di sei nuovi casi di positività al Covid-19 e due guarigioni. Pertanto, il totale attuale nel nostro Comune sale a 43, tutti posti in isolamento domiciliare. Raccomandiamo come sempre il rispetto delle norme igienico sanitarie, il distanziamento sociale in questo momento molto particolare e il contatto fra nuclei familiari non residenti nella stessa abitazione. Grazie per la collaborazione".