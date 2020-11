Un trentottenne è stato trovato in una pozza di sangue in un palazzo in viale Mazzini nel capoluogo. Dalle prime informazioni sarebbe stato accoltellato. E' successo in tarda serata. L'uomo è stato portato in ospedale in codice rosso.

A lanciare l'allarme alla polizia sono stati alcuni residenti che hanno sentito le urla provenire dal palazzo. Indagini in corso degli agenti che sono intervenuti sul posto per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Con un'ambulanza il ferito è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure del caso.