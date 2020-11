Smart contro Panda, due feriti nel terribile incidente al bivio per Pantanello. È accaduto poco prima delle ore 18, lungo la Via Casilina. Per cause al vaglio dei Carabinieri e della Polizia Locale, intervenuti sul posto, le due vetture venivano a collisione.

Una delle due si ribaltava. All'interno anche una bambina, fortunatamente rimasta illesa. Decisivo, per le persone coinvolte nel sinistro, l'intervento dei Vigili del Fuoco di Fiuggi e dei sanitari di Ares 118.