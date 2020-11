Nelle ultime 24 ore, in Ciociaria, il numero dei nuovi positivi è pari a 337 mentre i negativizzati sono 187. Oggi non si registrano decessi. E' quanto reso noto nel bollettino diramato dalla Asl di Frosinone sull'andamento della pandemia da Covid in provincia.

I numeri nei singoli Comuni

Il maggior numero di nuovi positivi si registra a Sora con 25 casi. Seguono Cassino con 20, Alatri con 14, Isola del Liri con 13, Anagni e Ferentino con 12, Frosinone con 11, infine Veroli e Pontecorvo con 9 contagi.