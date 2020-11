Vandali e incivili in azione a Ferentino. In passato a Pareti sono state danneggiate le staccionate sistemate dal Comune nei giardinetti del quartiere, ma di tanto in tanto i distruttori si accaniscono contro le stesse palizzate di legno e sugli arredi. Questa volta invece hanno perfino demolito un muretto ed è presumibile non a mani nude, considerando che è stato staccato un grosso masso dalla parete ed è stato scaraventato sull'asfalto, in uno dei parcheggi superiori di Pareti, dove di notte si raccolgono diversi giovani. Svariate infatti le segnalazioni dei residenti.

I vandali sono in buona compagnia degli incivili. Infatti in uno dei passaggi tra i giardinetti, in un punto dove due lampioni della pubblica illuminazione sono spenti da anni (la mancanza dei led venne anche segnalata al Comune), quindi complice il buio della notte, qualcuno ha mal pensato di scambiare il posto con una latrina e al posto della carta igienica ha utilizzato due mascherine antivirus. Inoltre sulla pavimentazione dei giardinetti al mattino talvolta i passanti si vedono costretti a fare la gimcana fra i frammenti di vetro, giacché i barbari si divertono a spaccare a terra le bottiglie di vetro dopo averle svuotate di birra o altro.

Anche nel quartiere Pareti, come in altre contrade della città, i residenti invocano il Comune affinché venga dotato della videosorveglianza richiesta a gran voce da posti diversi di Ferentino.

A proposito di sicurezza e telecamere, è stata aperta una parentesi nell'ultimo consiglio comunale. Il consigliere di opposizione Luca Zaccari ha chiesto al sindaco Pompeo a che punto fosse l'attivazione della videosorveglianza in città e di risolvere al più presto la carenza dell'organico dei vigili urbani. Luca Zaccari è tornato a chiedere anche qualcosa di più di una stazione dei carabinieri, sollecitando il potenziamento dell'Arma a Ferentino: «nelle condizioni attuali come può essere sicura la città?» ha evidenziato l'amministratore.