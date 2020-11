Domani mattina, alle ore 11, in Piazza Regina Margherita si svolgerà la manifestazione pacifica "Presto a casa" per richiedere il ritorno ad Alatri della minorenne trasferita in un centro protetto e sottratta alla famiglia paterna.

Si tratta dell'iniziativa, promossa da Lazio Unica di Luciano Maggi, che doveva tenersi domenica scorsa, poi stoppata per il diniego del sindaco Giuseppe Morini e, quindi, annullata dal questore. Maggi invita tutti ad unirsi alla manifestazione, nel pieno rispetto delle disposizioni per evitare il contagio da Covid-19, allo scopo di esprimere concreta vicinanza e solidarietà a F.

T., il padre della tredicenne.

Della complessa vicenda abbiamo già parlato più volte: la minorenne è stata portata via da scuola l'8 ottobre scorso, dopo una denuncia presentata dalla madre contro il padre della piccola, sullo sfondo una vita di coppia tormentata e la separazione in atto tra i due.

Il prelevamento della ragazzina è stato duramente contestato dall'uomo che, da quel giorno, non ha più avuto contatti con la figlia ed ha anche messo in discussione l'operato dei servizi sociali comunali.

In merito alla storia, è stata domandata anche la convocazione della commissione consiliare, in seduta riservata, per accertare che tutti stiano lavorando nel modo migliore. Domani spazio alla manifestazione.