Risale il numero di contagi al Covid-19. In provincia di Frosinone si contano 343 nuovi positivi e due morti. I casi toccano un livello mai raggiunto negli ultimi dodici giorni, ovvero dai 349 del 6 novembre. Dunque, lieve inversione di tendenza rispetto a un inizio di settimana che presenta una media di 212 casi giornalieri. Ma sono stati tanti anche i tamponi esaminati, almeno 3.300. Il che porta la percentuale dei positivi sul 10%. Vedremo se oggi i scenderà sotto quota trecento come è successo nove volte negli ultimi dodici giorni.



Il punto

L'Asl di Frosinone registra due nuovi decessi: si tratta di una donna di 96 anni, residente a Roma, e di un uomo di 71 anni di Monte San Giovanni Campano. Si tratta, in questo caso, di un cancelliere in pensione, che aveva lavorato anche al tribunale di Frosinone.

Si allunga la lista di chi non è riuscito a vincere il virus: sono 55 negli ultimi 22 giorni (media di 2,5) di cui 38 da 10 giorni a questa parte (media 3,8). Dall'inizio dell'emergenza in provincia di Frosinone si contano 119 persone che hanno perso la vita a causa del Covid.



I contagiati

Si registrano 343 nuovi casi a fonte, però, di 410 negativizzati per un saldo positivo di 67. Ciò vuol dire che, rispetto alle 24 ore precedenti, sono stati certificati 69 malati di Covid in meno (nel conto inevitabilmente finiscono pure i deceduti). Inoltre 343 casi è il quinto peggior dato dall'inizio dell'emergenza. Per ora non si è mai andati oltre i 399 di domenica 1° novembre.

In confronto a martedì, inoltre, quando i negativizzati erano stati 297 il numero di chi esce dall'isolamento o dall'ospedale sale di 113 unità.

Il maggior numero di nuovi positivi si riscontra a Sora con 48, ma al contempo si sono negativizzate 37 persone (saldo più 11), a seguire con 22 nuovi casi Cassino e Veroli con, rispettivamente, 40 (meno 18) e 20 negativizzati (più 2). A seguire 19 nuovi positivi a Isola del Liri con 16 negatività (più 3), 16 ad Alatri e 38 negativi (meno 22), 15 a Frosinone con 21 negativi (meno 6), 13 a Monte San Giovanni Campano con altrettanti guariti, 11 a Ferentino con 10 negativi (più 1), 10 a Pontecorvo con 7 guariti (più 3). Tra i grandi comuni Ceccano 10 e Anagni 8.

Si registrano almeno 3.300 tamponi eseguiti tra pubblico e laboratori privati, di cui quasi 2.400 molecolari.

In terapia intensiva all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, attualmente, ci sono 16 pazienti. Altri 3.200 circa, invece, sono in isolamento domiciliare avendo contratto il virus senza, però, presentare sintomi o avendone di lievi.

Rispetto a mercoledì scorso (530 casi, media 176) si contano 107 positivi in più. Andando indietro di un'altra settimana, alla prima del mese, sempre al mercoledì, i contagi erano stati 698 per una media di 232. Quindi, in quel caso, ce n'erano stati 61 in più. Nei primi 18 giorni di novembre il totale tocca allora quota 4.650 con una media di 258.

L'andamento dell'ultima settimana a Frosinone città, secondo il monitoraggio che sta tenendo il Comune, vede 26 positivi l'11 novembre, poi 25 il 12 novembre, 11 il 13 novembre, 23 il 14 novembre, 25 il 15 novembre, 14 il 16 novembre, 15 il 17 novembre e, appunto, i 15 comunicati ieri dall'Asl. In sette giorni ci sono stati così 154 contagi per una media di 22 casi giornalieri. Nei sette giorni precedenti l'andamento era stato il seguente: 42 il 4 novembre, 36 il 5 novembre, 57 il 6 novembre, 33 il 7 novembre, 14 l'8 novembre, 23 il 9 novembre e 25 il 10 novembre. Il totale fa 230 per una media di 32,8 casi. In sette giorni si riscontra una calo di dieci contagi al giorno. Un dato che si spera possa consolidarsi e migliorare nel tempo. Fino a martedì Frosinone contava 9 pazienti deceduti, 452 negativizzati, 340 positivi e 414 in isolamento fiduciario. Con i numeri di ieri, 15 positivi e 21 negativizzati, questi ultimi salgono a 473 e i primi a 355. Da inizio emergenza, i positivi totali, pertanto, passano da 801 a 816.