Due milioni di euro di cui 640.000 riservati alla provincia di Frosinone per portare a compimento il programma di realizzazione di infrastrutture per il rifornimento di carburanti alternativi e per la ricarica di veicoli elettrici e di realizzazione di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale e la relativa interconnessione.

La specifica determinazione dirigenziale, pubblicata nella giornata di ieri, ha assegnato al Comune di Frosinone 225.000 euro per la realizzazione di una pista ciclo-pedonale di collegamento tra la zona della "Madonna della Quercia" e la zona del "Complesso Sportivo Campo Coni". L'infrastruttura andrà a collegarsi con la pista proveniente dalla stazione ferroviaria.

Ad Alatri andranno 120.000 euro per l'installazione di cinque colonnine elettriche pubbliche per autoveicoli e di tre colonnine per la ricarica di biciclette elettriche; simile finanziamento anche per il Comune di Anagni i cui 120.000 euro assegnati saranno funzionali alla installazione di numerose colonnine per la ricarica elettrica. In ultimo, a Cassino sono stati attribuiti 175.000 euro per la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra piazza Garibaldi e il campus universitario "Folcara" in località Sant'Angelo.

«Con l'ottenimento di questo importante finanziamento - ha detto il consigliere comunale e capogruppo della Lega in Consiglio, Danilo Magliocchetti - di ben 225.000 euro, il più alto dopo quello concesso a Roma Capitale, frutto dell'Attuazione dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Lazio, l'amministrazione Ottaviani dimostra particolare attenzione e sensibilità verso i progetti di miglioramento della qualità dell'aria e verso il reperimento delle risorse finanziarie necessarie.

La realizzazione di una infrastruttura ciclo-pedonale di collegamento tra la zona "Madonna della Quercia" alla zona "Complesso Sportivo Campo Coni", infatti , consentirà da un lato, di dotare il capoluogo di una importante infrastruttura di mobilità alternativa, dall'altra completerà il collegamento della pista proveniente dalla stazione ferroviaria».

«In pratica - prosegue Magliocchetti - un vero e proprio processo di riqualificazione, dal punto di vista della mobilità sostenibile, della parte bassa della città. Si tratta dunque di un risultato importante, che si colloca nel generale percorso di adozione, assunte da diversi anni dall'amministrazione Capoluogo, di politiche di miglioramento della qualità dell'aria, che con la recente pubblicazione del rapporto Ecosistema Urbano, la speciale classifica relativa alle performance ambientali delle città italiane realizzata, ogni anno, da Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, registra una positiva performance di Frosinone con un lusinghiero 72º posto nazionale. La migliore posizione del capoluogo negli ultimi diciotto anni».

«L'ottenimento di questo importante finanziamento - ha concluso il suo intervento Danilo Magliocchetti - è in coerenza dunque con la buona e virtuosa amministrazione della città da parte della Giunta del sindaco Nicola Ottaviani e della sua maggioranza di Governo».